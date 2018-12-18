Общество

Медведев рассказал о судьбе мусорных полигонов
Lenta.ru
06:48

Для сохранения природы России полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) должны быть ликвидированы или переделаны в современные экологичные хранилища. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обращения с ТКО, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru06:48
Дмитрий Медведев
Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 08:21

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