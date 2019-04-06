Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроектыРИА Новости 04:38
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей
Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019".
Обновлено в 05:00
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Кроссовер Tesla Model Y можно заказать за 4,8 млн рублей
«Связной» в партнерстве с Moscow Tesla Club начал принимать предварительные заказы на новую модель Tesla – электрический компактный кроссовер Model Y. Самая доступная версия стоит минимум 4,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Авто
Шестиколесный прототип ГАЗ-25 ищет нового хозяина
Обновлено в 05:50
Происшествия
При пожаре под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
В городе Вязники Владимирской области при пожаре в частном доме погибли бабушка и двое внуков: пятилетний мальчик и восьмимесячная девочка.
Обновлено в 05:57
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
Renault Triber: самый дешевый 7-местный кросс в мире
Несмотря на компактные габариты, автомобиль получит 7-местный салон, что не самым лучшим образом отразится на комфорте задних пассажиров.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Единоборства
Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
На два месяца арестована хирург Верди в Краснодаре
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР
Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.
Обновлено в 05:30
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка
Мужчина сообщил, что накануне его 15-летний сын выгуливал собаку на территории Удельного парка.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
Обновлено в 00:09