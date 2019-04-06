Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроектыРИА Новости 04:38
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Любимов обсудил поступление средств в регионы с Медведевым и Силуановым
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