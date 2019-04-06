Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроектыРИА Новости 04:38
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Футбол
«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Экономика
Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено в 05:03
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Космос
Amazon планирует обеспечить спутниковым интернетом весь мир
IT-гигант планирует запустить на низкой околоземной орбите группировку из более 3 тыс. спутников, это обеспечит доступ в Сеть для 95% населения Земли.
Обновлено вчера в 02:38
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко
«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo.
Обновлено в 08:07
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд собирается развеять опасения соседнего государства в сфере безопасности, сообщил газете Postimees пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:13
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Технологии
В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру
Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Сергей Лазарев, представляющий Россию на очередном Евровидении, рассказал, как он готовится к конкурсу и кто станет его главным соперником.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Политика
В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом
Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple на $1 млн
Два студента из Китая ввозили в США поддельные iPhone и обменивали их на оригинальные, а после этого продавали, сообщает The Oregonian.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто
Nissan прекратит выпуск хэтчбека Versa к концу 2019
Производитель из Южной Кореи Nissan на территории Соединенных Штатов прекратит сборку компактвэна Versa Note в кузове хэтчбек ближе к концу этого года.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка
В частном двухэтажном доме города Вязники при пожаре погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка, смерть наступила от отравления угарным газом.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий
Обновлено в 08:37