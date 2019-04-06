Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроектыРИА Новости 04:38
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
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Один из крупнейших дирижеров нашего времени, многократный обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» Андре Превин не имел высшего музыкального образования, являясь формально дилетантом в музыке.
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Обновлено вчера в 20:05
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Политика
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Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
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Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
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Обновлено в 02:35
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол
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Обновлено вчера в 07:35
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Торжественная церемония открытия аллеи в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое состоялась в Южно-Сахалинске в субботу утром.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Космос
Amazon планирует обеспечить спутниковым интернетом весь мир
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Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
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Обновлено в 02:00
Авто
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Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
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Обновлено вчера в 07:35
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Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
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Кино
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Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах
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Обновлено вчера в 13:11
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Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13