Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроектыРИА Новости 04:38

Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты

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