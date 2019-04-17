Политика
Медведев рассказал о россиянах, которые выживаютКапитал страны вчера в 06:13
Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Читать в источнике
Оценить1457
Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбщественное телевидение России вчера в 06:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
Обновлено в 02:32
Спорт
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
Обновлено в 03:59
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Как самой красивой паре советского кино удалось избежать развода
Светлана Немоляева с самых ранних лет видела себя актрисой и больше никем.
Обновлено в 01:00
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Общество
Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт
Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп выслал российских дипломатов из-за давления ЦРУ
В результате Трамп согласился выслать сотрудников посольства РФ при условии, что такие же меры предпримут и страны Европы.
Обновлено вчера в 00:09
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Коломойский заявил, что вернется на Украину в случае победы Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский намерен вернуться на Украину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
Политика
ЕС и США поссорились из-за издержек от антироссийских санкций
По словам Вичини, в результате введения антироссийских санкций ЕС несет гораздо более ощутимые издержки, чем США.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51