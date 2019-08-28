Экономика
РИА НовостиМедведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Первое будет посвящено расходам на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодежную политику и соцобеспечение.
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Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Вести.Ru 07:55
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Стокгольмский суд запретил Украине продавать акции «Проминвестбанка»
Основанием для судебного разбирательства стал арест акций украинских «дочек» российских банков, включая «Проминвестбанк», в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
Украина.ру 11:08
Происшествия
В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены
Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
Начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП «Полёт» (входит в «Росэлектронику») Леонид Вдовин сообщил о планах заменить иностранное оборудование радиосвязи на самолётах семейства Ил-96 на отечественное.
RT на русском 21:14
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Армия и оружие
Хуситы ударили крылатой ракетой по аэропорту в Саудовской Аравии
Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой.
REGNUM 19:44
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
Экономика
Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей
«Совершенно секретно»: Россия потратила в 2017 году из бюджета порядка 4,85 триллиона рублей на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты.
Совершенно секретно 02:39
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают, что случай по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе, фигурантами которого являются двое экс-полицейских, не свидетельствует о «тотальной безнаказанности» правоохранителей.
Деловая газета. Юг 08:19
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».
Телепрограмма 10:43
Армия и оружие
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.
РИА Новости 16:12
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Кино
Депардье пока не подписывал контракт на роль Брежнева
Сценарий фильма, в котором Депардье может достаться роль Брежнева, пока даже не готов, и в настоящий момент проект еще обсуждается, и никакой конкретики нет, и сам актер пока не подписывал контракт на съемку, поэтому говорить об участии в этой картине пока преждевременно, сообщил Фрилле.
Экономика сегодня 20:41
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Происшествия
Жительница Волосово скрыла вич-статус при сдаче донорской крови
В Ленинградской области 40-летняя жительница Волосово решила стать донором несмотря на то, что знала о своем вич-статусе.
Регион online 04:36
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06