Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератакИзвестия 06:46
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По словам премьера, в нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Кино
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Авто
Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы
Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Политика
Зеленский открестился от увольнения Авакова
Освобождение от должности главы МВД Украины Арсена Авакова согласно конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной рады.
Обновлено в 13:16
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС
«Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Футбол
Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний
Проведенные исследования показали, что группа людей, работающих в IT-сфере, которая на протяжении двух месяцев занималась йогой ежедневно по 45 минут, стала работать с гораздо большей продуктивностью, а общее физическое состояние и сон значительно улучшились.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Культура
Как прошло открытие нового зала Третьяковки
Обновлено в 01:00
Политика
Стариков предложил эффективный ответ на кибератаки США на Россию
Политика США строится по известной поговорке: «Вор кричит — держите вора», считает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков.
Обновлено в 11:38
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49