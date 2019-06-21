Экономика

Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератакИзвестия 06:46

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По словам премьера, в нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн.
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Медведев рассказал о потерях в $2,5 трлн из-за кибератак

Российская газета07:02

Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

РИА Новости06:19

Медведев: киберугрозы могут свести на нет все достижения развития цифровой сферы

ТАСС06:31

Потери мировой экономики из-за кибератак могут составить в 2019 году $2,5 трлн - Медведев

Финмаркет06:23

Медведев назвал возможный размер потерь мировой экономики от кибератак

Rambler News Service06:22

Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак

Известия06:46

Медведев рассказал о миллионах кибератак на ресурсы России

News.ru06:18
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Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Кино

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Авто

Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы

Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
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Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский открестился от увольнения Авакова

Освобождение от должности главы МВД Украины Арсена Авакова согласно конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной рады.
Обновлено в 13:16
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС

«Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Футбол

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»

«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний

Проведенные исследования показали, что группа людей, работающих в IT-сфере, которая на протяжении двух месяцев занималась йогой ежедневно по 45 минут, стала работать с гораздо большей продуктивностью, а общее физическое состояние и сон значительно улучшились.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Культура

Как прошло открытие нового зала Третьяковки

Обновлено в 01:00
Политика

Стариков предложил эффективный ответ на кибератаки США на Россию

Политика США строится по известной поговорке: «Вор кричит — держите вора», считает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков.
Обновлено в 11:38
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» отправились к месту выпуска

Обновлено в 12:50
Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Обновлено в 13:08
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