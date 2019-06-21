Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератакИзвестия 06:46

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По словам премьера, в нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн.

Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак

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