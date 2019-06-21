Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератакИзвестия 06:46
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По словам премьера, в нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Барселона» пытается вернуть Неймара
Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i
Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Энергетика
«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»
"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Блогер проверил можно ли на Mac Pro натереть сыр
Блогер Уинстон Мой решил на личном опыте проверить можно ли на Mac Pro натереть сыр, но поскольку купить новый компьютер пока невозможно, было принято решение создать аналог лицевой пластины дорогого компьютера.
Обновлено в 06:16
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
По состоянию на 18.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,05% — до 62,78 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,33%, до 54,41 доллара за баррель.
Обновлено 18 июня в 11:37
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Россиянам посоветовали не ездить в Грузию
Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока там не стабилизируется ситуация.
Обновлено в 03:01
Футбол
Билялетдинов полетит на второй сбор «Сочи»
Полузащитник Динияр Билялетдинов отправится на второй сбор с "Сочи" в Словению.
Обновлено в 06:12
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Политика
Медведев пошутил о погоде в Москве
Обновлено в 06:28
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Наука
Наноструктура в форме грибов эноки сделала пластик водооталкивающим. С него скатываются даже масло и кетчуп!
Пластик называется наноэноки ПЭТ прозрачный, а жидкости (вода, молоко, кетчуп, кофе и оливковое масло) просто скатываются с его поверхности.
Обновлено в 04:34
Транспорт
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве
В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма
Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
Обновлено в 04:29
Футбол
Петр Чех получил должность в «Челси»
За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18