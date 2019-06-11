Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей неделиОбщественное телевидение России 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

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Премьер РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем общество может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает «Интерфакс».

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