Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиянЮжный Федеральный вчера в 16:23
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны. На данный момент, при подведении результатов запуска программы, определен индивидуальный подход. Особое внимание, по мнению Дмитрия Медведева, необходимо уделить малонаселенным пунктам.
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Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17
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Политика
Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Названы самые доступные автомобили на российском рынке
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Обновлено в 01:39
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца
Обновлено в 02:39
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок
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Обновлено вчера в 10:51
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Технологии
Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности
Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Зенит» заплатит за полузащитника «Селтика» $11 млн
Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Томас Рогич может стать футболистом петербургского «Зенита».
Обновлено в 01:44
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Здоровье
Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня
Обновлено вчера в 22:17
Здоровье
Вздремнуть или выпить? Эффективные способы побороть сонливость на работе
Дневная сонливость может указывать на заболевание, если человек испытывает его каждый день в течение месяца и дольше.
Обновлено в 01:00
Политика
РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики
В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Башкирии восьмилетний мальчик попал под колеса автоцистерны
49-летний водитель автотранспорта поворачивал направо на зеленый сигнал светофора и наехал на спешившегося мальчика с велосипедом.
Обновлено в 00:26
Космос
Ракету «Союз-2» установили на стартовый стол на космодроме «Восточный»
Обновлено вчера в 23:35
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Трамп планирует оставить разведывательные подразделения в Афганистане
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Оренбургской области в передвижном зоопарке тигрица ранила посетителя, который попытался украсть тигренка из клетки.
Обновлено в 02:17
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32