Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиянЮжный Федеральный вчера в 16:23

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны. На данный момент, при подведении результатов запуска программы, определен индивидуальный подход. Особое внимание, по мнению Дмитрия Медведева, необходимо уделить малонаселенным пунктам.
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Дмитрий Медведев
Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17

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