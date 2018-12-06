Энергетика

Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России
ToDay News Ufa
13:03

По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.
ToDay News Ufa13:03
Дмитрий Медведев
Мы вынуждены были надавить на нефтяников…Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 05:19

Подробнее о событии

Правительство было вынуждено надавить на нефтяные компании и заставить подписать соглашение о заморозке цен на топливо

Эхо Москвы06:30

Медведев сообщил об «обиде» нефтяников из-за давления с ценами на бензин

РБК06:12

Дмитрий Медведев рассказал, почему «обидел» нефтяников

Вести.Ru05:41

Медведев: Правительство надавило на нефтяников, чтобы сдержать цены на бензин

Life.ru05:34

Власти РФ надавили на нефтяников ради простых людей

Известия05:31

Медведев надеется, что не придется идти на ввод заградительных пошлин для нефтяников

ТАСС05:25

Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин

Российская газета06:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефти

ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 12:55
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции

Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»

Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

США на прошлой неделе впервые после Второй мировой войны стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Как свидетельствует отчет Министерства энергетики страны, превышение экспорта бензина и дизтоплива над импортом на прошлой неделе составило 211 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 13:03
ещё по теме
Главное