Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»Телеканал 360° 16:55

с чего всё началось

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.

Политика WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.

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Армия и оружие На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.

Происшествия Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

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