Политика

Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»Телеканал 360° 16:55

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд
" заявил, что вопрос о продлении второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию в настоящее время прорабатывается, но для его решения нужны действия правительств этих стран, а также отсутствие препятствий поставкам по газопроводу со стороны ЕС.
Газета.Ru17:13

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Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»

Телеканал 360°16:55

Для продления «Турецкого потока» нужны гарантии ЕС — Медведев

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Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока»

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ТАСС16:26

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Российская газета16:17

Брюссель должен дать гарантии, что не нарушит планы по «Турецкому потоку-2» - Приходько

ПРАЙМ16:16
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
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