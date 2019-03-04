Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»Телеканал 360° 16:55

с чего всё началось

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.

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