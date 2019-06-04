Экономика
Медведев рассказал о финансировании нацпроекта «Цифровая экономика»The Moscow Post 07:55
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом премьер рассказал во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, около 1 триллиона рублей этих денег пойдет из федерального бюджета.
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Медведев ожидает первые результаты подключения соцобъектов к Интернету к концу 2019 года
Парламентская газета07:50
Медведев: финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» составит более 1,6 трлн рублей
Будущее России. Национальные проекты06:59
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
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«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
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В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Путин открыл памятник узникам концлагерей
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МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
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Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле
Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково
Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
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Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В России могут появиться дополнительные алименты на детей
Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Технологии
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Компания Volgabus заверяет, что вездеход создан исключительно из отечественных комплектующих, с использованием российских технологий и программного обеспечения.
Обновлено в 08:00
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
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Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено вчера в 02:50
Космос
«Спитцер» показал область звездообразования в созвездии Цефея
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40