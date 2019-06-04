Экономика

Медведев рассказал о финансировании нацпроекта «Цифровая экономика»The Moscow Post 07:55

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом премьер рассказал во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, около 1 триллиона рублей этих денег пойдет из федерального бюджета.
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Медведев огласил расходы на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика»

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Медведев: нацпроект «Цифровая экономика» обойдётся в 1,6 трлн рублей

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LipetskMedia.ru07:09
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Обновлено в 07:40
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми

Обновлено в 07:53
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин открыл памятник узникам концлагерей

Обновлено в 08:22
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Общество

В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена

Обновлено в 05:31
Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле

Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково

Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Экономика

Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

В России могут появиться дополнительные алименты на детей

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Технологии

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Компания Volgabus заверяет, что вездеход создан исключительно из отечественных комплектующих, с использованием российских технологий и программного обеспечения.
Обновлено в 08:00
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Общество

В России разработали два варианта электронных паспортов

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Космос

Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз

Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено вчера в 02:50
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«Спитцер» показал область звездообразования в созвездии Цефея

Обновлено вчера в 15:18
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Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге

Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
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