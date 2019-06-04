Медведев рассказал о финансировании нацпроекта «Цифровая экономика»The Moscow Post 07:55

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом премьер рассказал во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, около 1 триллиона рублей этих денег пойдет из федерального бюджета.

Футбол «Удинезе» согласовал контракт с Бекао «Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».

Финансы Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Политика МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17 МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.

Армия и оружие В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35 Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Технологии Как подготовиться к апокалипсису: 7 советов для начинающего выживальщика Выживальщики бывают разные Еще два года назад The New Yorker писал о любопытной тенденции: все больше сверхбогатых людей в США готовится к концу света – в их числе соучредитель и гендиректор сайта Reddit Стив Хаффман, бывший менеджер по продукции Facebook Антонио Гарсиа Мартинес, директор фонда венчурных инвестиций Mayfield Fund Тим Чанг и многие другие.

Политика Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Авто Seat показал свой первый серийный электромобиль Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.

Общество Саркис Акопян: в Дальнем от этой «чистой» воды народ не знает, что делать Поправки незначительные, в основном технические по перераспределению средств: сократились вложения в создание безопасных и комфортных условий для граждан, но выросли затраты на качественные коммунальные услуги, чистую воду, обращение с отходами и повышение энергетической эффективности.

Наука Робота-ленивца научили лазать по паутине из тросов Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.

Происшествия На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.

Армия и оружие В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны» Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Здоровье Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.

Происшествия В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, сообщил департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).

Общество Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.

Кино Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о приостановке карьеры в кино. Об этом сообщает Mirror во вторник, 4 июня.