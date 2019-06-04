Экономика
Медведев рассказал о финансировании нацпроекта «Цифровая экономика»The Moscow Post 07:55
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом премьер рассказал во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, около 1 триллиона рублей этих денег пойдет из федерального бюджета.
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Медведев ожидает первые результаты подключения соцобъектов к Интернету к концу 2019 года
Парламентская газета07:50
Медведев: финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» составит более 1,6 трлн рублей
Будущее России. Национальные проекты06:59
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
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Бари Алибасова госпитализировали
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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
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Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
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Зобнин и Джикия ждут возвращения Промеса в «Спартак»
Обновлено в 17:12
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Технологии
Как подготовиться к апокалипсису: 7 советов для начинающего выживальщика
Выживальщики бывают разные Еще два года назад The New Yorker писал о любопытной тенденции: все больше сверхбогатых людей в США готовится к концу света – в их числе соучредитель и гендиректор сайта Reddit Стив Хаффман, бывший менеджер по продукции Facebook Антонио Гарсиа Мартинес, директор фонда венчурных инвестиций Mayfield Fund Тим Чанг и многие другие.
Обновлено в 17:18
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Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Авто
Seat показал свой первый серийный электромобиль
Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.
Обновлено в 08:54
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
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Экономика
Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий
Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено в 08:54
Общество
Саркис Акопян: в Дальнем от этой «чистой» воды народ не знает, что делать
Поправки незначительные, в основном технические по перераспределению средств: сократились вложения в создание безопасных и комфортных условий для граждан, но выросли затраты на качественные коммунальные услуги, чистую воду, обращение с отходами и повышение энергетической эффективности.
Обновлено в 18:01
Наука
Робота-ленивца научили лазать по паутине из тросов
Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.
Обновлено в 11:27
Происшествия
На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
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Футбол
Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали
Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
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Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, сообщил департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 19:15
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
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Кино
Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино
Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о приостановке карьеры в кино. Об этом сообщает Mirror во вторник, 4 июня.
Обновлено в 05:25
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13