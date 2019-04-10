Общество

Медведев рассказал о двойке в четвертиLenta.ru 07:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 10 апреля. Премьер отказался называть предмет, но признался, что дело было в десятом классе.
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Дмитрий Медведев
В школу я сначала любил ходить, потом не любил - с определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были. Такую тайну открою - никогда об этом не рассказывал - у меня в десятом классе, тогда десять, не одиннадцать классов было, как сейчас, по одному из предметов была двойка даже в четверти.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 06:18

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