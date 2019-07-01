Политика
Медведев рассказал о допускающих хамство единороссахРИА Новости вчера в 17:25
Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
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с чего всё началось
«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В ходе массовых акций протеста в Судане погибли семь человек
Обновлено вчера в 17:48
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину космический контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборные Ямайки и Панамы провели матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Ямайцы победили во встрече со счетом 1:0.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу
До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства
Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Транспорт
Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае
Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей
Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Гонщик спортивного глиссера погиб на регате в Канаде
Во время ежегодной регаты "Тысяча островов" в Канаде погиб гонщик спортивного глиссера.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Как «Востокцемент» обращался к полпреду ДФО Юрию Трутневу
В адрес заместителя председателя правительства России, полпреда Юрия Трутнева направлено обращение от главы региона Олега Кожемяко о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Востокцемента».
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов
Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 22:24
Наука
Спортсменам могут запретить употреблять шпинат
Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41