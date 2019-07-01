Медведев рассказал о допускающих хамство единороссахРИА Новости вчера в 17:25

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

с чего всё началось

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