Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru 21:35
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.
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с чего всё началось
«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.Известия17:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Экономика
Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.
Обновлено в 22:03
Технологии
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено в 21:44
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском
Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Экономика
В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам
С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Здоровье
Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля
"Для лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с предельной отпускной ценой производителя не выше 20 рублей коды маркировки предоставляются бесплатно", — уточняется в документе.
Обновлено в 17:22
ЖКХ
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено в 17:03
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
Жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации по поручению президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы
Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес. Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике.
Обновлено в 16:17
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05