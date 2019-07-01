Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru 21:35

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.

Экономика Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России» Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Хоккей Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину» Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.

Технологии Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.

Политика В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Армия и оружие Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Общество Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Экономика В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

Происшествия 16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Здоровье Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля "Для лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с предельной отпускной ценой производителя не выше 20 рублей коды маркировки предоставляются бесплатно", — уточняется в документе.

ЖКХ В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.

Политика Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Общество Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги Жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации по поручению президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.

Шоу-бизнес 49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес. Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике.