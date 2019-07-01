Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru вчера в 21:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
Известиявчера в 17:01

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Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Газета.Ru03:00

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

РБКвчера в 19:42

Медведев уверен, что инструменты контроля помогут избавить «Единую Россию» от хамства

Коммерсантъ00:25

Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» членах «Единой России»

RT на русскомвчера в 23:19

Медведев пожаловался на хамство единороссов

URA.Ruвчера в 22:36

Медведев назвал способ избавления «Единой России» от чванства и хамства

News.ruвчера в 18:51

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

ТАССвчера в 17:05
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Общество

С 1 июля началась третья волна перехода на онлайн-кассы

В настоящий момент, с 1 июля 2019 года, стартует третья волна перехода на онлайн-кассы.
Обновлено в 01:01
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Энергетика

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за паводка

Глава правительства заслушал по телефону доклады министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко о ситуации в регионе после прохождения дождевого паводка, в результате которого был подтоплен ряд населенных пунктов.
Обновлено 28 июня в 07:38
Здоровье

Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи

Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов

От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 03:35
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Общество

Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму

Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03
Политика

Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Экономика

ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

«Дочка» ВТБ — «ВТБ Факторинг» — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, сообщили два источника, близких к ВТБ.
Обновлено в 01:07
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Обновлено в 02:30
Баскетбол

Расселл станет игроком «Голден Стэйт»

Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Энергетика

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Минобороны направило в Иркутскую область более тысячи военных

Минобороны направило в Иркутскую область более 1,3 тысячи военных.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Обновлено в 02:21
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
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