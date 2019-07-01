Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru вчера в 21:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
Известиявчера в 17:01

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Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Газета.Ru03:00

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

РБКвчера в 19:42

Медведев уверен, что инструменты контроля помогут избавить «Единую Россию» от хамства

Коммерсантъ00:25

Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» членах «Единой России»

RT на русскомвчера в 23:19

Медведев пожаловался на хамство единороссов

URA.Ruвчера в 22:36

Медведев назвал способ избавления «Единой России» от чванства и хамства

News.ruвчера в 18:51

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

ТАССвчера в 17:05
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Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
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Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
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Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

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С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое

С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
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Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле

Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30
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Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Экономика

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Общество

Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой

"Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года с управлением крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расторгнуть", - говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.
Обновлено в 05:38
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Авто

Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску

Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Наука

В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов

Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Рубин» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон

Казанский «Рубин» объявил о начале продажи абонементов на грядущий сезон-2019/20.
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Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
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Диавара стал футболистом «Ромы»

Полузащитник Амаду Диавара перешёл из «Наполи» в «Рому».
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Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 03:37
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
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Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
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Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
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В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

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В США предрекли России проблемы с набором призывников

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
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Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
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«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон

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Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
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Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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