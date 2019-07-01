Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru вчера в 21:35

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.

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