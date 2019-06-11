Футбол
Медведев рассказал о будущем Жиркова в «Зените»Нева Спорт 14:55
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Юрия Жиркова. Медведев отметил, что игрок, скорее всего, продлит соглашение с клубом.
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Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАСС11:12
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Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
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Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
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Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
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Обновлено в 12:27
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Финал молодёжного чемпионата мира по футболу состоится в ближайшую субботу, 15 июня, в Лодзи.
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Здоровье
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Ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.
Обновлено в 02:29
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Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
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Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Обновлено в 14:36
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Отмечается, что порядка 72 процента восточных немцев выступают за более тесные связи с Россией, при этом 43 процента считают, что отношения между двумя странами должны быть "значительно более близкими".
Обновлено в 17:53
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Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти
Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
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L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00