Футбол
Медведев рассказал о будущем Жиркова в «Зените»Нева Спорт вчера в 14:55
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Юрия Жиркова. Медведев отметил, что игрок, скорее всего, продлит соглашение с клубом.
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Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАССвчера в 11:12
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Медведев: «По-моему, Жирков для себя уже решил, что остается. Мы объявим это торжественно»
Sport24.ruвчера в 13:09
«Зенит» готовится подписать новый контракт с полузащитником Жирковым
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:54
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