Медведев рассказал о будущем Жиркова в «Зените»Нева Спорт вчера в 14:55

Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Юрия Жиркова. Медведев отметил, что игрок, скорее всего, продлит соглашение с клубом.

Медведев рассказал о будущем Жиркова в «Зените»

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