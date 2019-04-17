Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедностиРИА Новости 09:27

Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране. По его словам, за чертой бедности проживают 19 миллионов россиян.

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

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