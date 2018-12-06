Политика

Медведев рассказал, кто в России страдает от бедности
Телеканал 360°
05:19

В основном от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи.
Телеканал 360°05:19

Подробнее о событии

Медведев пообещал концентрироваться на помощи многодетным семьям

Красная весна06:36

От бедности в России страдают большие семьи — Медведев

REGNUM06:17

Медведев рассказал, кто в России страдает от бедности

Телеканал 360°05:19

Медведев рассказал о цели снизить бедность в России в два раза

ФАН04:44

Медведев ждет от министров плана по борьбе с «постыдным явлением»

Росбалт04:40

Медведев намерен снизить уровень бедности в России в два раза

iReactor04:31
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Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Американский эсминец прошёл в районе российской базы в Японском море

Обновлено в 11:25
Политика

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Обновлено в 11:32
Политика

Лавров и Могерини обсудили судьбу ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели встречу в Милане, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Политика

Военные из США провели внеплановый полет над Украиной

Обновлено в 11:18
Политика

Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 11:17
Политика

Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ

Власти Франции опасаются попытки государственного переворота со стороны движения "желтых жилетов", пишет газета Le Figaro.
Обновлено в 11:29
Политика

Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку

Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.
Обновлено в 09:34
Политика

КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске подразделений украинских десантников

Наращивание группировок войск на границе является "адекватным ответом на действия агрессора" и позволит Украине остановить нападение "не теряя ни секунды", заявил глава государства.
Обновлено в 11:10
Политика

Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei

Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 11:24
Политика

Трамп прокомментировал свой рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения был бы выше, чем 50%, если бы не расследование «вмешательства» России в американские выборы.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин предложил странам ЕАЭС создать общую расчётную инфраструктуру

Глава государства предложил проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.
Обновлено в 10:40
Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 11:18
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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