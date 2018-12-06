В основном от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи.

Медведев рассказал, кто в России страдает от бедности

Политика Политика Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.

Армия и оружие Армия и оружие Американский эсминец прошёл в районе российской базы в Японском море

Политика Политика Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».

Армия и оружие Армия и оружие Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.

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Политика Политика Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске подразделений украинских десантников Наращивание группировок войск на границе является "адекватным ответом на действия агрессора" и позволит Украине остановить нападение "не теряя ни секунды", заявил глава государства.

Политика Политика Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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