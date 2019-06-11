Медведев допустил переход в России на четырехдневную рабочую неделюМедиаПоток вчера в 11:03

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в перспективе. С таким заявлением глава правительства выступил на Международной конференции труда в Женеве.

Медведев допустил переход в России на четырехдневную рабочую неделю

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