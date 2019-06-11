Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделюEastRussia вчера в 07:16

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАССвчера в 05:56

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Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?

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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новостивчера в 08:59

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ruвчера в 09:40

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 09:05

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАССвчера в 09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ruвчера в 06:03

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфаксвчера в 05:48
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

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Происшествия

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Политика

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Происшествия

В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*

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На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

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Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
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Политика

Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.
Обновлено в 11:16
Общество

В России начнут действовать новые правила выезда детей за границу

Завтра, 12 июня, в России вступят в силу новые правила, касающиеся разрешений на выезд несовершеннолетних за пределы РФ.
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
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Футбол

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.
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Микелла Абрамова сняла дебютный клип с Ержаном Максимом

Юная певица объединилась с 12-летним Ержаном Максимом, чтобы записать дебютную песню «Эта любовь».
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На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

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Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Спорт

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Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Китайская компания Huawei отказалась от запуска новой модели ноутбука Matebook, сообщает 12 июня The Information.
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Москалькова раскритиковала полицию за применение силы

Как считает уполномоченный по правам человека, силовое воздействие со стороны полиции по отношению к задержанным говорит о нехватке профессионализма, и ситуация с Голуновым это продемонстрировала.
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Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
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Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
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