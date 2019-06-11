Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделюEastRussia вчера в 07:16
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАССвчера в 05:56
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Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?
Телеканал 360°вчера в 17:32
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