Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четвертиГазета.Ru 09:26
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил образовательный форум в Москве. Он ответил на вопросы школьников и рассказал, как получил плохую отметку в 10-м классе. Назвать предмет Медведев отказался, но отметил значение плохих отметок в системе образования и поделился, любил ли он посещать школу.
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В школу я сначала любил ходить, потом не любил - с определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были. Такую тайну открою - никогда об этом не рассказывал - у меня в десятом классе, тогда десять, не одиннадцать классов было, как сейчас, по одному из предметов была двойка даже в четверти.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 06:18
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