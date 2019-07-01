Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиянПарламентская газета вчера в 11:29
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
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Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Интернет
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«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
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Здоровье
В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину
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Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
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Обновлено в 05:32
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Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге
Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
Обновлено в 08:41
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
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Общество
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб
Специалисты отдают предпочтение мультизерновому хлебу, однако предупреждают о повышенном содержании соли в продукте Эксперты Роскачества исследовали мультизерновой хлеб и отдали ему предпочтение по сравнению с обыкновенным хлебом, однако предупредили о повышенном содержании соли в продукте, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 02:39
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Теннис
Светлана Кузнецова проиграла в первом круге Уимблдона
Обновлено в 08:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
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Обновлено в 07:39
Происшествия
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Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.
Обновлено в 08:43
Общество
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Футбол
Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с Маркизио
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как клуб расстался с футболистом Кладио Маркизио.
Обновлено в 07:44