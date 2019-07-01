Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиянПарламентская газета вчера в 11:29
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников
«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы
Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в Костянском пер. в центре Москвы.
Обновлено в 06:01
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте
Стоимость поездок в общественном транспорте в столице Кубани подорожает с 8 июля до 28 рублей.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе подтвердили выполнение плана по разведению сил конфликтующих сторон возле Станицы Луганской, заявил 2 июля полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 12:13
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux
В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти
Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35