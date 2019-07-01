Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиянПарламентская газета вчера в 11:29

Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Росстат разъяснил методику адресной оценки благосостояния семей

Rambler News Service06:01

Росстат заглянет в бюджет к каждому

Коммерсантъвчера в 17:55

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

РИА Новостивчера в 10:47

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

Росбалтвчера в 13:21

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

RT на русскомвчера в 12:31

Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России

РБКвчера в 12:20

За бедными россиянами будет следить Росстат

Газета.Ruвчера в 14:31
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

Обновлено в 06:01
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 12:16
Политика

Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Авто

Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в Костянском пер. в центре Москвы.
Обновлено в 06:01
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика

В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте

Стоимость поездок в общественном транспорте в столице Кубани подорожает с 8 июля до 28 рублей.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе подтвердили выполнение плана по разведению сил конфликтующих сторон возле Станицы Луганской, заявил 2 июля полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 12:13
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux

В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти

Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Обновлено в 08:21
Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ

Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Общество

Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»

Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

На Кипре упала и взорвалась российская ракета

Обновлено вчера в 06:46
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
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