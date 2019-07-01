Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих гражданРИА Новости вчера в 10:47
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чехами
Обновлено в 13:15
Игры
В свежем трейлере Borderlands 3 Клэптрэп представил Пандору
Gearbox представила свежий трейлер Borderlands 3, посвящённый Пандоре: на этой планете начнётся основное действо шутера, однако затем игрокам предстоит покинуть мир и отправиться в другие, доселе невиданные части галактики.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Лестер» отказался продать Магуайра в «МЮ» за 70 млн фунтов
По информации Sky Sports, «МЮ» вышел на «Лестер» с предложением о покупке 26-летнего футболиста за 70 миллионов фунтов, но «лисы» ответили отказом.
Обновлено в 11:51
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке
Обновлено в 09:14
Спорт
WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНР
Обновлено в 09:16
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Японцы вынудили Ким Кардашьян-Уэст переименовать бренд Kimono
Бренд корректирующего нижнего белья Ким Кардашьян-Уэст навлек на себя гнев ее поклонников.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.
Обновлено 30 июня в 15:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
В ходе проведенного опроса социологи выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь 6 процентов жителей мегаполиса, в то время как 29% горожан намерены поддержать кандидатов от власти.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Голикова: опыт Петербурга в пересадке костного мозга будет изучен
Опыт Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ), на базе которого налажена работа по трансплантации костного мозга, будет изучен для дальнейшего развития этого направления в России.
Обновлено в 10:25
Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Политика
Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Политика
Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку
Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает Fox News.
Обновлено в 13:19