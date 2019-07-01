Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих гражданРИА Новости вчера в 10:47

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Росстат объяснил причины создания нового сайта

Rambler News Service10:44

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

РИА Новостивчера в 10:47

За бедными россиянами будет следить Росстат

Газета.Ruвчера в 14:31

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

Росбалтвчера в 13:21

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

RT на русскомвчера в 12:31

Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России

РБКвчера в 12:20

Росстат заглянет в бюджет к каждому

Коммерсантъвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Происшествия

Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле

Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.
Обновлено в 10:21
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика

Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit

Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика

На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга

В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге

Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге Алла Борисовна приехала в Юрмалу в сопровождении супруга, Максима Галкина, и детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Обновлено вчера в 12:22
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика

Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета

Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Политика

Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии

Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Обновлено в 09:36
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Экономика

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:09
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»

Обновлено в 10:40
Происшествия

В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков

Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Авто

Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.
Обновлено в 04:33
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