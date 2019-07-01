Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих гражданРИА Новости вчера в 10:47
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.
Обновлено в 10:21
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика
Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика
На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга
В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге
Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге Алла Борисовна приехала в Юрмалу в сопровождении супруга, Максима Галкина, и детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Политика
Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии
Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Экономика
ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:09
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»
Обновлено в 10:40
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Авто
Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле
Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.
Обновлено в 04:33