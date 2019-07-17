Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта. В среду, 17 июля, в ходе профильного совещания глава российского кабмина допустил сокращение сроков отказа от использования бумажных удостоверений личности.

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году

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