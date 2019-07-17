Политика

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 годуИзвестия 10:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта. В среду, 17 июля, в ходе профильного совещания глава российского кабмина допустил сокращение сроков отказа от использования бумажных удостоверений личности.
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Выдача бумажных паспортов прекратится в 2024 году

Вести.Ru10:37

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Газета.Ru09:20

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Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

ТАСС12:00

Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта

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Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 году

РБК10:08

Медведев рассказал, как будут менять бумажные паспорта на электронные

РИА Новости10:14
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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