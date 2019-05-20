Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ 09:30

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

Коммерсантъ09:30

Медведев ожидает нормальной туристической инфраструктуры на Курилах

RT на русском08:45

Медведев утвердил расширение ТОР «Курилы»

News.ru08:34

Медведев расширил ТОР «Курилы»

ТАСС07:58

Медведев: на Курилах необходимо создать туристическую инфраструктуру

РИА Новости08:38

Медведев включил в ТОР «Курилы» новые территории

Российская газета08:35

Медведев расширил ТОР «Курилы» для создания там туристической инфраструктуры

Говорит Москва08:21
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

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Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
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Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
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Происшествия

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Обновлено в 12:41
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Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
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На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
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Пашинян: революция в Армении продолжается

Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

ВОЗ: число погибших в боях под Триполи превысило 500 человек

Обновлено в 17:26
Авто

Новый универсал Opel Astra получит дизельный двигатель

Автомобильный бренд Opel в настоящее время активно занимается финальными испытаниями обновленной генерации универсала Opel Astra.
Обновлено в 15:31
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено в 23:41
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Обновлено в 13:33
Политика

Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию.
Обновлено в 15:00
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Audi S8, Audi S3 и Audi A8 сравнили в гонке по прямой

Участвовавший в гонке Audi S3 оборудован 2-литровым 4-цилиндровым мотором, способным выдавать 310 л.с. Audi A8 50 TDI же, принимавший участие в гонке, оборудован 2-литровым дизельным V6 мощностью 286 л.с.
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Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании.
Обновлено в 21:18
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
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Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено в 22:12
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В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено в 21:51
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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
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Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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