Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ 09:30
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено в 22:01
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
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Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
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Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено в 23:33
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
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Обновлено в 19:00
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
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Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
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Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Пашинян: революция в Армении продолжается
Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Новый универсал Opel Astra получит дизельный двигатель
Автомобильный бренд Opel в настоящее время активно занимается финальными испытаниями обновленной генерации универсала Opel Astra.
Обновлено в 15:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено в 23:41
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Обновлено в 13:33
Политика
Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины
Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию.
Обновлено в 15:00
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Авто
Audi S8, Audi S3 и Audi A8 сравнили в гонке по прямой
Участвовавший в гонке Audi S3 оборудован 2-литровым 4-цилиндровым мотором, способным выдавать 310 л.с. Audi A8 50 TDI же, принимавший участие в гонке, оборудован 2-литровым дизельным V6 мощностью 286 л.с.
Обновлено в 08:15
Политика
Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании.
Обновлено в 21:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика
Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро
Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено в 22:12
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено в 21:51
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43