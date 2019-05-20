Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ 09:30
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Кино
Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов»
Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".
Обновлено в 13:04
Хоккей
Защитник минского «Динамо» Хенкель перейдет в «Ак Барс»
Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель пополнит состав «Ак Барса».
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Футбол
Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью
Обновлено в 18:50
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Опасные болезни без симптомов назвали врачи
Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Космос
Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник
Построенный в России спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A впервые в мире снял на видео сверхвысокой четкости 4К нашу планету.
Обновлено в 15:22
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Общество
Журналистку не хотели пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Главного соредактора еженедельника Variety Клаудию Эллер не пускали на Каннский фестиваль из-за её обуви.
Обновлено в 16:38
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Музыка
Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении
Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
В России внедряют новый метод диагностики рака кожи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.
Обновлено в 02:47