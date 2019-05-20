Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ 09:30

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

Коммерсантъ09:30

Медведев ожидает нормальной туристической инфраструктуры на Курилах

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Медведев расширил ТОР «Курилы» для создания там туристической инфраструктуры

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Медведев расширил ТОР «Курилы»

ТАСС07:58

Медведев: на Курилах необходимо создать туристическую инфраструктуру

РИА Новости08:38

Медведев утвердил расширение ТОР «Курилы»

News.ru08:34

Медведев включил в ТОР «Курилы» новые территории

Российская газета08:35
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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