Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ вчера в 09:30

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

Коммерсантъвчера в 09:30

Медведев ожидает нормальной туристической инфраструктуры на Курилах

RT на русскомвчера в 08:45

Медведев утвердил расширение ТОР «Курилы»

News.ruвчера в 08:34

Медведев расширил ТОР «Курилы»

ТАССвчера в 07:58

Медведев: на Курилах необходимо создать туристическую инфраструктуру

РИА Новостивчера в 08:38

Медведев включил в ТОР «Курилы» новые территории

Российская газетавчера в 08:35

Медведев расширил ТОР «Курилы» для создания там туристической инфраструктуры

Говорит Москвавчера в 08:21
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем

Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Бовт: «Москва не хочет давать Зеленскому никаких авансов»

Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:33
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»

Обновлено 19 мая в 00:21
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье

Названа основная угроза для женского сердца

Ученые отметили, что большинство случаев развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, если регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать при этом здоровую сбалансированную диету.
Обновлено в 00:17
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Армянская королева Ким поздравила Шер с днем рождения

Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян поздравила всемирно известную певицу Шер с днем рождения.
Обновлено вчера в 14:10
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Порошенко покинул администрацию президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе

Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Форвард Великобритании: победный гол на ЧМ — лучший момент в карьере. Я счастлив

Дэвис забил победный гол в овертайме.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
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