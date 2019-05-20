Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ 09:30

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
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Медведев: на Курилах необходимо создать туристическую инфраструктуру

РИА Новости08:38

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RT на русском08:45

Медведев включил в ТОР «Курилы» новые территории

Российская газета08:35

Медведев расширил ТОР «Курилы»

ТАСС07:58

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

Коммерсантъ09:30

Медведев утвердил расширение ТОР «Курилы»

News.ru08:34

Медведев расширил ТОР «Курилы» для создания там туристической инфраструктуры

Говорит Москва08:21
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Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Зеленский впервые на посту президента заявил о «российской агрессии»

Обновлено в 07:47
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Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Футбол

Лидер «Манчестер Сити» может уйти в «Баварию»

Трансфер Тадича может обойтись "Ман Сити" и "Баварии" в 30 млн евро Сам Сане не против перехода в "Баварию", но при этом он также не исключает того, что останется в "Манчестер Сити".
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Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

МИД Эстонии вызвал российского посла

Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Наука

Носимое устройство для обогрева и охлаждения тела позволит отказаться от кондиционеров и батарей

Устройство устанавливается на руку в районе бицепса.
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Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

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Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Энергетика

Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Полет F-22 показали изнутри «Хищника»

Обновлено в 09:27
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Музыка

Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
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Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 08:30
Футбол

«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евро

Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
Обновлено в 06:41
Политика

Мосгорсуд оставил под арестом украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырём из 24 украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Чёрном море.
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Здоровье

Опасные болезни без симптомов назвали врачи

Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
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Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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