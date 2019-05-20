Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»Коммерсантъ вчера в 09:30
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев расширил ТОР «Курилы» для создания там туристической инфраструктуры
Говорит Москвавчера в 08:21
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Космос
НПО Лавочкина начнет изготовление топливных баков для модуля «Наука» до 1 июня
Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который должен отправиться к Международной космической станции (МКС) в 2020 году, начнется в НПО Лавочкина до 1 июня.
Обновлено вчера в 19:57
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Старшая дочь Моники Беллуччи сравнила себя с красавицей-матерью
Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Stories Instagram коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.
Обновлено вчера в 16:14
Космос
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено вчера в 13:39
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске Родственники ничего не знали о крупном денежном переводе, который был совершен в адрес "Русфонда".
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»
Поклонники «Игры престолов» продолжают обсуждать события последней серии шоу и даже требовать ремейка целого сезона, а актеры уже пробуют начинать новую жизнь вне Вестероса.
Обновлено в 01:26
Общество
Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Футбол
Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Интернет
Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
День создания Тихоокеанского флота (ТОФ), берущего свое начало с Охотской военной флотилии, отмечается в России 21 мая.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе
Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тыс. машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
Как стало известно, АвтоВАЗ отзывает более 30 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе
Сторонники абхазской оппозиции блокируют посты ДПС на республиканской трассе, сообщил РИА Новости глава МВД страны Гарри Аршба.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье
Протонная терапия станет доступнее для онкобольных
Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В Брянске в ДТП на Бежицкой пострадал годовалый малыш
В результате аварии годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.
Обновлено в 02:30
Кино
Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.
Обновлено в 01:24
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено вчера в 11:48