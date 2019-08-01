На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока

Политика США продлили ограничения на ядерную программу Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана.

Общество Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Общество Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.

Армия и оружие Минобороны опробовало военный интернет Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Политика Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Путешествия Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.

Общество Импорт китайских фруктов в Россию запретили Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.

Путешествия Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Политика Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.