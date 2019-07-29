Экономика

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФОRT на русском вчера в 23:36

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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На трехлетнюю поддержку регионов Дальнего Востока выделено более 15 млрд руб

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
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