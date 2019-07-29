Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО

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