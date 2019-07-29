Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФОRT на русском вчера в 23:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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795 млн рублей выделит Правительство РФ на берегоукрепление Портового шоссе в Магадане
Колыма-информ30 июля в 01:55
Более 700 млн рублей получит дополнительно ЕАО на развитие социальной инфраструктуры
EAOmedia.ru29 июля в 01:30
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Футбол
Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Экономика
Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика
МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ
Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Технологии
Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
Обновлено в 01:15
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с горящей машиной под Омском
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25