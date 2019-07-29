Экономика

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФОRT на русском вчера в 23:36

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока

РБК03:16

Кабмин выделил более 15 миллиардов рублей на поддержку пяти регионов ДФО

РИА Новостивчера в 23:45

Более 700 млн рублей дополнительно получит ЕАО на развитие социнфраструктуры

Известия29 июля в 09:29

Кабмин выделил более 15,5 млрд рублей на соцразвитие центров экономического роста в ДФО

ТАССвчера в 23:11

795 млн рублей выделит Правительство РФ на берегоукрепление Портового шоссе в Магадане

Колыма-информ30 июля в 01:55

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО

RT на русскомвчера в 23:36

Более 700 млн рублей получит дополнительно ЕАО на развитие социальной инфраструктуры

EAOmedia.ru29 июля в 01:30
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Футбол

Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Экономика

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Политика

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество

ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
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Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом

Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика

МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ

Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Технологии

Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
Обновлено в 01:15
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика

«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение

"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с горящей машиной под Омском

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
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