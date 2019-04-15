Медведев распорядился создать семь новых ТОР в РоссииКоммерсантъ 18:58

В России появятся семь новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Медведев распорядился создать семь новых ТОР в России

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