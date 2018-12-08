Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году

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