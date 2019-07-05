Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияРБК 15:55

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Массовую диспансеризацию объявили в России

Газета.Ru16:22

В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах

Интерфакс15:00

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РБК15:55

В ближайшие два года пройдет массовая диспансеризация россиян

Вести.Ru15:36

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РИА Новости15:56

Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

ТАСС14:26

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

RT на русском14:17
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В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
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Обновлено в 09:45
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Семьям моряков, погибших при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего.
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Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

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Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
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Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

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