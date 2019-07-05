Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияРБК вчера в 15:55
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах
Интерфаксвчера в 15:00
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