Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияРБК вчера в 15:55

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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К Всероссийской диспансеризации подключили семь министерств

Российская газета04:18

Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Газета.Ruвчера в 23:55

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РБКвчера в 15:55

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РИА Новостивчера в 21:57

В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах

Интерфаксвчера в 15:00

Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

ТАССвчера в 14:26

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

RT на русскомвчера в 14:17
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Политика

Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО

«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
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Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама

Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика

Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Культура

В Екатеринбурге Венский фестиваль прервет свою работу на два дня

Обновлено в 01:01
Политика

Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной

Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года

Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Музыка

Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Обновлено в 02:25
Политика

Ходорковский объяснил, зачем Путин встречался с папой Римским

Путин подарил папе икону святых апостолов Петра и Павла, а также диск с новым, еще не вышедшим в широкий прокат фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело – «Грех».
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Превысивший полномочия бывший врио мэра Махачкалы приговорен к штрафу

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова к штрафу 200 тыс. руб.
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Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Пара объявила о разводе в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 22:46
Космос

Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети

В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Общество

Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Политика

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия

США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд

Власти США через суд требуют изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo) $12,7 млрд.
Обновлено в 06:28
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

45-летняя Виктория Бекхэм обнажилась для обложки немецкого Vogue

45-летняя Виктория Бекхэм поучаствовала в смелой фотосессии для глянца. На снимке, который был выбран для обложки, она запечатлена топлес.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
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