Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияИзвестия 21:34

В 2019-2020 годах в России пройдет всероссийская диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрия Медведев.
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Массовую диспансеризацию объявили в России

Газета.Ru16:22

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РИА Новости15:56

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

RT на русском14:17

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Вести.Ru15:36

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Интерфакс15:00

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ТАСС14:26

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РБК15:55
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
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