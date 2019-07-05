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Происшествия Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.

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