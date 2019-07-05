Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияИзвестия вчера в 21:34
В 2019-2020 годах в России пройдет всероссийская диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрия Медведев.
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Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения
Комсомольская правда01:09
В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах
Интерфаксвчера в 15:00
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