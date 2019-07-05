Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населенияИзвестия вчера в 21:34

В 2019-2020 годах в России пройдет всероссийская диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрия Медведев.
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Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Газета.Ruвчера в 23:55

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РИА Новостивчера в 21:57

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

RT на русскомвчера в 14:17

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

РБКвчера в 15:55

В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах

Интерфаксвчера в 15:00

Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

ТАССвчера в 14:26

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Известиявчера в 21:34
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